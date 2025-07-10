Roblox после обращения Роскомнадзора удалила контент с ЛГБТ-пропагандой

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Популярная среди детей игровая платформа Roblox удалила по требованию Роскомнадзора (РКН) несколько запрещенных в РФ материалов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе РКН.

"Роскомнадзор обратился к платформе "Роблокс" с требованием удалить контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. Речь идет о трех материалах, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России - ИФ). Распространение подобной информации нарушает законодательство РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "требование Роскомнадзора исполнено, указанный контент удален с платформы "Роблокс"".

Roblox - созданная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "Международного движения ЛГБТ" и его запрете в РФ.