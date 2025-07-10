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Главы МИД России и Камбоджи подписали план межмидовских консультаций

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон подписали план межмидовских консультаций на 2025-2027 годы. Церемония состоялась на "полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

Стороны поприветствовали друг друга перед началом переговоров. Лавров поздравил Сокхона с переназначением на той же должности в правительстве и выразил уверенность, что это обеспечит продолжение курса Камбоджи на развитие отношений с Россией. Камбоджийский министр поздравил Лаврова с 80-летием Великой Победы, а также с прошедшим Днем России.

До этого Лавров провел в Куала-Лумпуре переговоры с китайским коллегой Ван И, министрами иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом, Малайзии Мохамадом Хасаном и Шри-Ланки Виджитом Хератом. Еще у него запланирована встреча с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.

На "полях" мероприятий по линии АСЕАН у российского министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами.

По словам представителя МИД Марии Захаровой, прорабатывается встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Министр иностранных дел России 10-11 июля принимает участие в форуме АСЕАН в Куала-Лумпуре. Как говорила Захарова, там должны пройти совещания глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН в форматах Россия-АСЕАН, Восточно-Азиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

АСЕАН МИД Марко Рубио Сергей Лавров Камбоджа Прак Сокхон
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