Противолодочная авиация Тихоокеанского флота отработала дозаправку в воздухе

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 командования дальней авиации ВКС России, сообщила пресс-служба флота.

"Мероприятие проводилось в течение недели. В нем приняли участие все экипажи, в том числе молодые лётчики и штурманы. Полеты проводились над акваторией Охотского моря и вблизи места базирования", - говорится в сообщении.

Дозаправка проводилась в рамках выполнения плановой боевой подготовки

Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности дальних противолодочных самолётов Ту-142, что позволяет действовать в районах, находящихся на большом удалении от мест базирования.

Полеты с дозаправкой в воздухе являются одним из самых сложных видов летной подготовки. Во время полета на высоте около 6 тыс. метров и при скорости 500-550 км/ч летчик Ту-142, имеющего взлетную массу свыше 180 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выполнить контакт с конус-датчиком заправщика, после чего выдержать место в строю до полной заправки топлива.