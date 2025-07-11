Лавров уверен, что в АСЕАН видят попытки НАТО внедриться в Юго-Восточную Азию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона не сомневается, что в АСЕАН видят попытки НАТО внедриться в Юго-Восточную Азию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Говоря о видении Москвой предпринимаемых НАТО в регионе действий и попыток альянса "внедриться в АСЕАН", министр отметил: "Я не сомневаюсь, что страны АСЕАН понимают, о чем идёт речь, и понимают, что им предлагается по сути дела параллельно оставаться формально членами АСЕАН и одновременно присоединяться к структурам, которые не инклюзивны, имеют блоковый характер, по большому счёту направлены на то, чтобы создавать политико-дипломатический фронт по сдерживанию прежде всего Китая, это не скрывается, но заодно и Российской Федерации".

"Я не хочу сейчас за них решать, это их суверенный выбор, мы его будем понимать, но то что сохранение единства АСЕАН и ее центральной роли в определении механизмов, форматов и архитектуры сотрудничества в Юго-Восточной Азии отвечают интересам всех в наилучшей степени, - здесь у меня сомнений нет, из этого и исходим", - сказал он на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.