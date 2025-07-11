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Фингарантии для продающих туры в дружественные страны компаний будут снижены

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, снижающий размер финансового обеспечения для туроператоров, которые отправляют туристов в дружественные страны, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"В закон "Об основах туристской деятельности в РФ" вводится новая статья - "Особенности определения размера финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма, формирующего туристский продукт, предусматривающий выезд туристов в сопредельные государства", - цитирует его пресс-служба РСТ.

"Она предполагает, что для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма и формирующих только туристский продукт в сопредельные государства, которые включены в перечень, установленный правительством РФ, размер финансового обеспечения составит 500 тысяч рублей как для туроператоров, ведущих деятельность в сфере внутреннего или въездного туризма", - сказал Мохов.

Он пояснил, что сейчас финансовое обеспечение для туроператоров внутреннего и въездного туризма установлено в размере 500 тыс. рублей, а для выездного туризма, к которому относятся и сопредельные дружественные страны, оно составляет 5% от стоимости туристского продукта, но не менее 50 млн рублей.

"Согласно новому закону, туроператор по выездному туризму может серьезно сократить траты на оформление финансового обеспечения. Если он продает туры только в страны по списку, утвержденному правительством, его фингарантия составит 500 тыс. рублей. Если одновременно он продает и страны по списку, и другие страны, то надо предоставлять отдельный отчет, и турпродукт в дружественные страны при расчете финобеспечения не учитывается", - пояснил эксперт.

"Соответственно, юридические лица, реализующие туры в зарубежные страны, если эти страны войдут в утвержденный правительством перечень как дружественные, должны будут заплатить за финансовое обеспечение не 2 млн рублей, а 20 тыс. рублей и получить страховку на 500 тыс. рублей вместо прежних 50 млн", - добавил он.

Мохов подчеркнул, что турпродукт с выездом туристов в сопредельные государства должен включать выезд туристов только в сопредельные государства, которые включены в перечень, и не предполагать посещение иных иностранных государств. Перечень сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов устанавливается правительством. В него не включаются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия.

Сопредельные, то есть пограничные с Россией страны - Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США (морская граница), Украина, Финляндия, Эстония, Южная Осетия, Япония (морская граница).

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

РСТ Георгий Мохов
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