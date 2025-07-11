В Кремле предлагают не сражаться, а сотрудничать в Арктике

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Арктика должна быть территорией сотрудничества, а не сражения, но добавил, что Россия готова твердо отстаивать свои интересы в регионе.

"В Арктике не надо сражаться. В Арктике надо сотрудничать, и, действительно, Арктика должна быть территорией сотрудничества", - сказал он на брифинге, когда его спросили, видят ли в Кремле необходимость обновления оборонных планов по Арктике и как здесь воспринимают планы французов и интерес НАТО к региону.

"Россия, будучи арктической державой, имеющая в Арктике свои естественные интересы, продолжает осваивать эти арктические пространства, взаимодействовать со многими странами мира в этой области и будет продолжать дальше", - подчеркнул он.

Он отметил, что вместе с тем, "учитывая достаточно энергичные поползновения со стороны ряда других стран в отношении Арктики, Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы".

Ранее Министерство вооруженных сил Франции обнародовало оборонную стратегию в Арктике, направленную на усиление своего влияния в регионе.