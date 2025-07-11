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Песков заявил, что РФ ждет предложения Украины по третьему раунду прямых переговоров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Дата очередного раунда российско-украинских переговоров по урегулированию на Украине пока не определена, Россия продолжает ждать ответа от украинской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Процесс (согласования очередного раунда переговоров - ИФ) продолжается. Эта работа идет. Я еще раз повторяю, и наш президент об этом говорил, - мы ждем предложения украинской стороны по срокам продолжения раундов двусторонних прямых переговоров", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на вопрос, связанный с заявлением Владимира Зеленского о том, что российско-украинских переговоров не будет до того, пока не завершатся взаимные обмены, о которых стороны договорились на втором раунде переговоров.

Россия и Украина провели 16 мая и 2 июня два раунда переговоров в Стамбуле.

Дмитрий Песков Украина
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