Глава "Росатома" анонсировал строительство водоводяных реакторов на Дальнем Востоке

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует использовать для возведения будущих энергоблоков в Свердловской и Челябинской областях, а также в Сибири, технологию быстрых нейтронов, на Дальнем Востоке - строить водоводяные реакторы, сообщил гендиректор корпорации Алексей Лихачёв журналистам в пятницу во время посещения Белоярской АЭС.

"Мы будем создавать новые реакторы на быстрых нейтронах и на юге Урала, в Челябинской области, и здесь, в Свердловской области. И будем тиражировать их в Сибири. Поэтому в центре России у нас будет в основном быстрая тематика. (...) И пойдем на Дальний Восток, где будем также заниматься водоводяными технологиями", - сказал он.

Как сообщалось, согласно проекту генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в объединенную энергосистему (ОЭС) Урала предполагается ввести 5,015 ГВт: Рефтинскую АЭС в Свердловской области на 1,255 ГВт и Южноуральскую АЭС в Челябинской области (два блока на 2,51 ГВт). В ОЭС Сибири планируется ввести 5,32 ГВт - Красноярскую АЭС на 5,02 ГВт, которую будут вводить поэтапно с 2037 года.

В ОЭС Востока "Росатом" хочет также ввести 2,4 ГВт, тут речь идет о строительстве Приморской и Хабаровской АЭС по 1,2 ГВт каждая. И здесь говорится о новых блоках средней мощности по 600 МВт.

Предполагается, что будут внедряться энергоблоки с реакторами типа ВВЭР-ТОИ и ВВЭР-С (там, где большая единичная мощность невозможна). Кроме того, в генсхеме упоминаются технологии малой и средней мощности, а также "освоение технологий замкнутого ядерного цикла с внедрением энергоблоков типа РБН".

Согласно проекту генсхемы, в 2023 году доля АЭС в структуре генмощностей России составила 11,69%, к 2042 году этот показатель предлагается нарастить до 15,3%. Предполагается, что в этом случае доля ТЭС снизится с 65,62% до 56,55%, а доля гидроэлектростанций составит 20,65%. ВИЭ могут занять в структуре генерации 7,5%.