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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 июля сохраняется нулевой

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 16 июля будет нулевой вторую неделю подряд. Такой расчет представил Минсельхоз.

Нулевая ставка действует с 9 июля, последний раз такая ставка была зафиксирована в момент ее введения 4 года назад - в июне 2021 года.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевом уровне, на кукурузу - понизится до 947,1 рубля с 961,7 рубля неделей ранее.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $226,7 за тонну на пшеницу ($228,7 за предыдущий период), $193,5 - на ячмень ($195,1), $232,1 - на кукурузу ($232,6).

Новые ставки будут действовать по 22 июля.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

По данным источников на зерновом рынке, базовая цена для расчета пошлин на ячмень и кукурузу может повыситься на 1 тыс. рублей, на пшеницу - не изменится. Минсельхоз эту информация не комментировал.

Минсельхоз
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