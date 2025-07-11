Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями в июле-августе

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что в этом году сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался раньше обычного, пик заболеваемости прогнозируется в июле-августе.

"Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался раньше обычного, с середины мая, и пик заболеваемости прогнозируется на июль-август", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства по итогам прошедшего заседания коллегии Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в связи с прогнозируемым на июль-август пиком заболеваемости территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении ЭВИ, в том числе в дошкольных и летних оздоровительных организациях.