Путин поручил рассмотреть реализацию программы "детская книжная карта"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил рассмотреть вопросы определения федерального органа исполнительной власти, который будет осуществлять общую координацию реализации указанной программы, а также установления номинала карты в размере 3 тыс. рублей, отмечается в документе.

Доклад должен быть предоставлен до 10 октября 2025 года, отмечается в сообщении.