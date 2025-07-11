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Депутаты предложили добровольную систему подтверждения происхождения маркируемых товаров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности поддержал поправку в закон о торговой деятельности, которая позволит бизнесу добровольно передавать в систему мониторинга данные о стране происхождения товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Доработанный ко второму чтению законопроект (№797751-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Поправка вносится в закон о государственном регулировании торговой деятельности, в статью об информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Предлагается закрепить, что система мониторинга может содержать информацию о стране происхождения маркируемых товаров. Передача таких сведений будет добровольной. Порядок, объем данных и круг компаний, которые смогут передавать информацию в систему, установит правительство РФ.

Согласно действующему законодательству, информационная система мониторинга должна содержать данные об участниках оборота маркируемых товаров, самих товарах, кодах маркировки, технических средствах передачи информации, а также сведения о нарушениях, выявленных потребителями. Кроме того, в нее могут включаться и другие категории данных, установленные правительством РФ.

Добровольная передача сведений о стране происхождения в систему мониторинга может помочь импортерам подтвердить легальность ввоза товара для контрагентов и клиентов. Для российских производителей это может создать создает дополнительные преимущества при участии в государственных закупках, где требуется подтверждение происхождения продукции.

В первоначальной редакции данный технический законопроект отменял норму, позволяющую правительству РФ утверждать порядок изъятия и уничтожения немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке. В пояснительной записке отмечалось, что дополнительного правового регулирования не требуется, поскольку эти вопросы уже урегулированы в КоАП.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Обязательная маркировка в России осуществляется в рамках национальной системы "Честный знак", оператор - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Маркировка предполагает нанесение уникального кода (обычно Data Matrix) и отслеживание движения товара через государственную информационную систему мониторинга.

Согласно официальному перечню на сайте "Честный знак", обязательной маркировке подлежат 27 категорий товаров, в том числе: корма для животных, табачная продукция, меховые изделия, лекарственные препараты, одежда и обувь, постельное и домашнее текстильное белье, фотокамеры и фотовспышки, духи, шины и покрышки. В списке также молочная продукция, упакованная вода, бакалея. Система маркировки постоянно расширяется: уже проводятся пилотные проекты для радиоэлектроники, автозапчастей, строительных материалов и других товаров.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума
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