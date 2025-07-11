Правительство предложило выделить в УК ряд преступлений в сфере добычи и аффинажа золота

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ реализует меры, направленные на повышение эффективности госконтроля в отрасли драгоценных металлов и камней.

Как сообщает министерство, Госдума рассматривает правительственный законопроект, которым предлагается выделить в УК РФ наиболее рисковые виды преступлений (незаконная добыча и незаконный аффинаж) и ввести для них наказания, в первую очередь, экономического характера.

Также, чтобы исключить вывоз из РФ сырья с недостоверными характеристиками содержания драгметаллов, планируется использовать лабораторию Пробирной палаты, которая будет устанавливать фактическое содержание драгметаллов в экспортируемых партиях.

"Недобросовестные пользователи злоупотребляют действующими лицензиями на геологоразведочные работы, используя их для скрытой добычи золота, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет, а также наносят непоправимый вред экологии. На проблему неоднократно обращало внимание руководство субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется добыча золота", - напоминает Минфин.

В 2021 году правительство внесло в Госдуму законопроект (№1172932-7) об ужесточении уголовной ответственности за незаконный аффинаж. В частности, по статьям УК 191 (незаконный оборот драгметаллов и камней) и 192 (нарушение правил их сдачи государству) размеры штрафов предлагалось сделать кратными стоимости драгметаллов, ставших предметом преступления.

Сейчас по сложившейся судебной практике ответственность за незаконный оборот драгметаллов ограничивается условным сроком и небольшим по сравнению с прибылью штрафом, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. После уплаты штрафа предприниматели без труда возобновляют свою деятельность.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в 2023 году и с тех пор проходит согласование ко второму чтению.