Путин поручил подготовить программу празднования 225-летия со дня рождения Тютчева

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря представить проект указа о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить проект указа президента РФ о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения Ф.И.Тютчева", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.

Документ необходимо подготовить к 1 декабря 2025 года.