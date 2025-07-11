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Подготовлен проект постановления об увеличении срока хранения метаданных организаторами распространения информации

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минцифры России во исполнение ранее принятого закона подготовило проект постановления правительства, которым с 1 января 2026 увеличивается срок хранения компаниями - организаторами распространения информации в интернете (ОРИ) - метаданных с одного года до трех лет.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу для общественного обсуждения, которое завершится 7 августа.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года", - говорится в проекте постановление.

Проект вносит изменения в пункт 15 Правил хранения ОРИ информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

Согласно сводному отчету к проекту постановления, субъектами регулирования станут 403 ОРИ, затраты которых в течение шести лет после вступления постановления в силу превысят 3 млрд руб.

В отчете уточняется, что основанием для разработки документа стал подпункт "а" ст. 11 ФЗ № 41, то есть принятый весной этого года закон о защите граждан от кибермошенничества (официальное название "О создании государственной информсистемы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ").

Ст. 11, в частности, вносит с 1 января изменение в закон "Об информации", увеличивая с одного до трех лет срок хранения информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в интернете и информацию об этих пользователях (то есть метаданных - ИФ).

Срок хранения содержания сообщений, аудио- и видеоизображений остаётся, как и прежде, согласно "пакету Яровой", шесть месяцев.

"Реализация проектируемого регулирования будет способствовать обеспечению правопорядка и безопасности государства, предупреждению и пресечению противоправных деяний, совершаемых с использованием информационных технологий", - говорится в отчете.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон о мерах по борьбе с кибермошенничеством. В нем содержится около 30 различных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

С 1 июля 2018 года организаторы ОРИ в рамках реализации так называемого "пакета Яровой" обязаны полгода хранить данные пользователей (переписку, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. В настоящее время в реестр включены несколько сотен компаний, в том числе мессенджеры, агрегаторы такси, онлайн-кинотеатры и др.

Согласно закону "Об информации" (статья 10.1), ОРИ является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информсистем или компьютерных программ для приема, передачи, доставки, обработки электронных сообщений интернет-пользователей.

Минцифры
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