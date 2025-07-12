Минобороны заявило, что группировка "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что группировка войск "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, группировки "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции.

"Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований механизированной бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его данным, украинские силы за сутки потеряли более 215 военнослужащих, уничтожено 20 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что подразделения группировки улучшили тактическое положение, в течение суток нанесли удары по 12 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ. Потери армии Украины за сутки составили до 465 военнослужащих, сказал он.

"Благодаря умелым тактическим действиям подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии Украины", - сказал представитель группировки Евгений Третьяков. По его данным, потери ВСУ за сутки составили свыше 135 военнослужащих.

Подразделения группировки "Запад" за сутки нанесли удары по шести украинским бригадам, сказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его информации, в зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли более 230 человек.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Зеленая Долина Донецкой Народной Республики", - заявил он.

"Расчетами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесен удар по пункту временной дислокации отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиацией, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и пять складов боеприпасов", - сообщил Шаров.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин сообщил, что подразделения группировки в Сумской области нанесли удары по шести украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ. На харьковском направлении нанесены удары по подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны. По его словам, украинские силы за сутки на данных участках потеряли до 175 военнослужащих.

"Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Новоандреевки, Степногорска, Веселого, Антоновки и Днепровского", - сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его данным, потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих.