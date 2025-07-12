Кабмин выделил 1 млрд руб. на создание инфраструктуры ИНТЦ "Композитная долина"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина 1 млрд рублей на создание инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина" в Тульской области.

"В регионе появится самая современная база для разработки, внедрения и малотоннажного выпуска многофункциональных веществ и компонентов, а также для моделирования передового ассортимента изделий из композиционных материалов, которые позволят найти решение целого ряда сложных конструкторских задач", - отметил Мишустин на заседании правительства 10 июля. Его слова приводятся на сайте кабмина в субботу.

"Композитная долина" станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, что поможет создать новые научно-технологические программы и привлечь инвестиции для реализации инновационных проектов.

Среди основных направлений деятельности центра - многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов; новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств; каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей.

Закон об ИНТЦ был принят в России в 2017 году. Они создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а кроме того, для помощи технологическим компаниям и стартапам. На их территории действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений, вплоть до производства конкретной продукции. В ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров.