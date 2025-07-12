Полевое возгорание ликвидировали на Кубани после падения обломков дронов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание полей в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края, которое произошло из-за падения обломков беспилотников, сообщает в субботу оперштаб региона.

"В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Динском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание стерни на убранном поле около станицы Пластуновской. В станице Незаймановской Тимашевского района загорелось пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса на площади в 3 га. В станице Медведовской Тимашевского района произошло возгорание в поле на площади в 4 га.

На всех участках работают специалисты оперативных и специальных служб, добавили в оперштабе.