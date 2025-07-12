Поиск

Полевое возгорание ликвидировали на Кубани после падения обломков дронов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание полей в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края, которое произошло из-за падения обломков беспилотников, сообщает в субботу оперштаб региона.

"В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Динском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание стерни на убранном поле около станицы Пластуновской. В станице Незаймановской Тимашевского района загорелось пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса на площади в 3 га. В станице Медведовской Тимашевского района произошло возгорание в поле на площади в 4 га.

На всех участках работают специалисты оперативных и специальных служб, добавили в оперштабе.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самодельный плавучий дом с людьми перевернулся на Волге в Самаре

Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области

Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области

Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта"

Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта"

Сорокаградусная жара сохраняется в центре и на юге европейской России

Сорокаградусная жара сохраняется в центре и на юге европейской России

Бизнес, владельцев сервитутов и землепользователей обяжут уничтожать борщевик

Бизнес, владельцев сервитутов и землепользователей обяжут уничтожать борщевик

Правительство предложило выделить в УК ряд преступлений в сфере добычи и аффинажа золота

Правительство предложило выделить в УК ряд преступлений в сфере добычи и аффинажа золота

Что произошло за день: пятница, 11 июля

Россия продолжит доплачивать абхазским бюджетникам в 2026 году

Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями в июле-августе

Крупные компании с иностранной долей свыше 20% не смогут исследовать товарный рынок в РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6714 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });