Один человек погиб и пятеро спасены с затонувшего на Волге судна в Самаре

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Винтовой буксир, на борту которого находились шесть человек, опрокинулся и затонул на Волге в Красноглинском районе Самары, в результате происшествия погиб один человек, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

Пять человек спасены, погибла 34-летняя женщина, говорится в сообщении.

Сотрудники самарского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что на Волге в Красноглинском районе перевернулся самодельный плавучий дом с четырьмя людьми на борту.