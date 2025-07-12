Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла почти в два раза

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания лесной подстилки и сухой растительности под Симферополем увеличилась с 21 га до 40 га, сообщила в субботу пресс-служба главка МЧС РФ по республике.

Ранее в субботу в ведомстве сообщили, что в двух километрах от села Прудовое Симферопольского района на площади 21 га горит лесная подстилка и сухая растительность.

К тушению привлекли вертолеты МЧС, но борьба с огнем осложнена высокой температурой и ветром.