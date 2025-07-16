Правозащитник обратился к генпрокурору США из-за ухудшения здоровья россиянина под стражей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение генпрокурору США Памеле Джо Бонди с просьбой принять меры для соблюдения прав арестованного гражданина России Дениса Постового.

"Я прошу вас с уважением к вашей должности, на основании обращения нашей организации и находящихся в судебном деле медицинских документов, принять во внимание вышеуказанные обстоятельства и состояние его здоровья, а также нарушение прав гражданина России Дениса Постового, и принять меры для соблюдения его прав и свобод", - говорится в обращении Мельникова, с которым ознакомился "Интерфакс".

Постовой содержится под арестом в округе Вашингтон.

Мельников заявил, что состояние Постового вызывает опасения из-за наличия у него камня в желчном пузыре и "критического ухудшения состояния, вызванного недостаточной медицинской помощью в условиях его изоляции".

В обращении говорится, что "неоказание медицинской помощи неприемлемо в соответствии с нормами Конвенции ООН о гражданских и политических правах, а также Конвенции против пыток, и в соответствии с практикой принятия докладов Управления ООН по правам человека приравнивается к пыткам".

"Из медицинских документов следует, что нарушение его прав на получение медицинской помощи может повлечь самые тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Особенно это важно, учитывая, что господин Постовой является отцом четырех малолетних детей", - говорится в обращении Мельникова.

В сентябре 2024 года Постовой был задержан в США по обвинению в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники двойного назначения.

"44-летний Денис Постовой, гражданин России, проживающий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован (...) по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов", - сообщал тогда Минюст США.

По версии американского следствия, как минимум с февраля 2022 года Постовой через сеть компаний, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других местах, закупал и незаконно экспортировал из Соединенных Штатов в РФ микроэлектронные компоненты двойного назначения без необходимых лицензий.

Экспортируемая микроэлектроника "может быть использована в беспилотных летательных аппаратах", отмечал Минюст.