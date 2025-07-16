Трасса "Восток" будет продлена и связана с сетью дорог Сибири и Дальнего Востока

Будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к госгранице с сопредельными странами

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все", - сказал Путин в ходе церемонии открытия участка трассы М-12 ("Восток") в режиме ВКС.

"Конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской народно-демократической республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности", - уточнил глава российского государства.

По его словам, "трасса будет встроена в международно-транспортную архитектуру, станет важной, конкурентной логистической артерией".