РФ за 5 лет недополучила 26 млрд руб. из-за неработающих пунктов контроля весогабарита на дорогах

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Около половины из 579 пунктов автоматического весогабаритного контроля (АПВК) на федеральных и региональных автодорогах РФ практически не работают, а водители большегрузов объезжают пункты во избежание штрафов, в результате чего бюджетная система страны за пять лет недополучила около 26 млрд руб. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ.

Соответствующие оценки госаудиторы приводят по итогам проверки реализации мероприятий федерального проекта "Общесистемные меры дорожного хозяйства", которая проводилась с конца октября прошлого года по конец мая текущего. Федеральный проект, о котором идет речь, входил в дорожный нацпроект и среди прочего ставил цели по созданию сети пунктов весогабаритного контроля транспорта на автодорогах федерального, регионального и местного значения.

Как отмечает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, результатом реализации федерального проекта в 2019-2024 годах фактически являлось лишь размещение автоматических пунктов контроля весогабарита, но не их надлежащее функционирование.

"Из 579 введенных АПВК 254 на момент проверки не функционировали и не фиксировали нарушения параметров транспортных средств. Основные причины неработоспособности - дефекты дорожного покрытия в зоне контроля и поломки оборудования. По оценкам Счетной палаты, размер недополученных доходов бюджетной системы из-за проблем с функционированием пунктов весогабаритного контроля составил почти 26 млрд руб., из которых 4,5 млрд руб. приходится на федеральные пункты весогабаритного контроля и 21,5 млрд руб. - на региональные", - цитирует Богомолова пресс-служба Счетной палаты.

Одной из ключевых проблем в процессе эксплуатации весогабаритных пунктов аудиторы считают уклонение перевозчиков от прохождения инструментального контроля в зоне действия таких пунктов. По заключению аудиторов, в целом ряде регионов автоперевозчики специально не пользуются участками, на которых обустроены пункты контроля весогабарита, объезжая их по имеющимся альтернативным маршрутам, что позволяет избегать административных штрафов.

Счетная палата обращает внимание также на ряд системных недостатков и в процессе администрирования штрафов за весовые нарушения, а также в нормативном регулировании этой сферы. "С 2023 года полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в рассматриваемой сфере возложено на Ространснадзор. Вместе с тем регионы не располагают достаточной информацией о количестве вынесенных Ространснадзором постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных АПВК, а также об отклоненных актах измерений и причинах отказа в вынесении постановлений. В результате это затрудняет планирование мероприятий по развитию системы весогабаритного контроля", - говорится в отчете.

"Другая проблема касается срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. В настоящее время он составляет два месяца, при этом анализ показал, что установленный период не позволяет в полном объеме обеспечить вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ. Это дает возможность недобросовестным перевозчикам избегать административного наказания. Так, в 2024 году из-за истечения срока давности Ространснадзор не вынес более 1 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере весогабаритного контроля. В результате лица, допустившие правонарушения на общую сумму 332,6 млн рублей, к ответственности не привлечены", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Для устранения выявленных проблем Счетная палата предложила Минтрансу РФ увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также нормативно установить обязанность водителей обеспечивать беспрепятственную фото- и видеофиксацию государственного регистрационного знака автомобиля. Кроме того, Ространснадзору рекомендовано обеспечить ежеквартальное информирование регионов РФ о результатах работы в сфере весогабаритного контроля на автоматизированных пунктах, Росавтодору и регионам - привести пункты весогабаритного контроля в рабочее состояние, позволяющее осуществлять фиксацию правонарушений.

Отчет Счетной палаты также содержит упоминание о концессионном проекте по созданию в РФ автоматизированной системы контроля весогабаритных пунктов (АСВГК). Под этот проект, так и не дошедший до реализации, несколько лет назад была создана компания "Ростелематика" при участии Ростелекома и концерна "Телематика". Компания уже более года находится в стадии ликвидации, после того как стало известно, что проект концессии на 150 млрд руб. не будет реализован.

В пресс-службе Минтранса РФ "Интерфаксу" чуть более года назад подтверждали, что решение о создании АСВГК в рамках концессии действительно так и не было принято. В министерстве говорили, что теперь создание АСВГК планируется в рамках модернизации информационной системы подведомственного Росавтодору ФКУ "Росдормониторинг". Эта система выполняет функции мониторинга интенсивности и состава транспортного потока. "Мероприятия по информатизации, направленные на развитие вышеуказанной системы, в установленном порядке включены в план информатизации Росавтодора на 2024 год и плановый период 2025-го и 2026 годов", - говорили в Минтрансе.

В начале июля текущего года законопроект о создании АСВГК был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. В проекте, в частности, указывается, что оператором будет именно государственная структура, и новых бюджетных лимитов на создание системы выделять не потребуется.