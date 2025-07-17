Аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные ранее в петербургском аэропорту "Пулково", сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в четверг.

"Аэропорт "Пулково" начал прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Ограничения на прилет и вылет судов действовали с 05:08 мск.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении ночной атаки беспилотников в Кировском районе.