Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $69 за баррель), фактором поддержки выступают опубликованные в среду вечером еженедельные данные Росстата о замедлении инфляции в РФ. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,1%, лидируют в росте акции "АЛРОСА" (+0,6%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2779,71 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июля, составляет 77,9585 руб. (+0,01 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-1,4%), "МТС" (-0,9%), "Норникеля" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

В четверг на Мосбирже на основной сессии будут торговаться без дивидендов за 2024 год акции "Сургутнефтегаза" (выплаты на обыкновенные бумаги - 0,9 рубля, на "префы" - 8,5 рубля), "Транснефти" (198,25 рубля на "префы"), ПАО "Евротранс" (3 рубля), "Т-Технологии" (33 рубля).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции показали замедление роста цен во вторую неделю июля после введения с начала месяца новых тарифов ЖКХ, что подогревает ожидания по дальнейшему смягчению монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 8 по 14 июля составила 0,02% после 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня и с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня. С начала месяца рост цен в РФ к 14 июля составил 0,81%, с начала года - 4,61%.

Из данных за 14 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 июля замедлилась до 9,34% с 9,46% на 7 июля (оценка уточнена с 9,45% после выхода данных Росстата за июнь), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт, если в пользу этого будут говорить поступающие данные, заявлял на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2025 заявил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Участвовать в новом формате поставок оружия Киеву, который предложил президент США Дональд Трамп, на данный момент согласились Дания и ФРГ, в то время как Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались, сообщили в среду западные СМИ. Кроме того, агентство Bloomberg в среду отметило, что Европа все сильнее ощущает необходимость прекратить зависимость от американского оружия.

Сенат США будет готов рассмотреть законопроект о санкциях в отношении России тогда, когда получит на это одобрение со стороны президента Дональда Трампа, заявил в эфире Fox News лидер республиканского большинства в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. "Когда он даст зелёный свет по законопроекту, мы пойдем вперед", - сказал он.

По его словам, "президент понимает, что нужно сделать, чтобы усадить Россию за стол переговоров", и решил действовать как путем возможных санкций, так и поставок оружия Киеву.

Тем временем премьер Словакии Роберт Фицо продолжит блокировать одобрение 18-го пакета санкций в отношении РФ до тех пор, пока не получит более конкретные гарантии от Брюсселя в вопросах энергетики.

"Прошу вас употребить ближайшие часы и дни для того, чтобы продолжить диалог ЕС с правительством Словакии (...). И пока вопрос не будет решен, Словакия просит перенести голосование по 18-му пакету санкций", - говорится в письме Фицо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Текст письма словацкий премьер опубликовал в соцсети X в среду.

Фицо отметил, что в данном случае выражает не только свою личную позицию. По его словам, словацкие политические партии тоже сочли недостаточными гарантии, предложенные стране Еврокомиссией в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций РФ пока сохраняет оптимистичный настрой, причем акцент участников торгов смещается с внешнеполитических событий на предстоящее 25 июля заседание Банка России по ключевой ставке.

Аналитики, опрошенные Банком России, понизили прогноз инфляции на 2025 год до 6,8%; достижение таргета в 4% возможно к 2028 году, по результатам опроса. Также были пересмотрены в сторону понижения ожидания по ключевой ставке, которая может снизиться до 8,5% к 2028 году. Прогнозируется укрепление рубля и умеренные темпы роста ВВП, отметила представитель "Финама".

До конца недели дополнительное давление на рынок акций РФ окажет серия дивидендных отсечек крупных эмитентов. На внешнем контуре все еще сохраняется неопределенность, связанная с обсуждением очередного пакета антироссийских санкций ЕС, включая возможное введение нового "потолка" цен на нефть, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме подходит к наклонной линии, которая может выступать сопротивлением в зоне 2800 пунктов. Если индекс пробьет наклонную и закрепится выше, следующей целью роста может стать уровень сопротивления на уровне 2860 пунктов, считает Гудым.

Американские фондовые индексы завершили волатильные торги в среду ростом на 0,3-0,5%. Рынок локально снижался на слухах о том, что президент США Трамп может в скором времени уволить Джерома Пауэлла с поста председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Однако затем Трамп заявил журналистам в Белом доме, что он не собирается предпринимать такой шаг в настоящее время, а лишь обсуждал с конгрессменами эту возможность "в теории".

При этом президент в очередной раз подверг Пауэлла критике за то, что Федрезерв не спешит снижать базовую ставку. По его словам, глава ФРС "ужасно выполняет свою работу".

Также инвесторы оценивали финансовые отчеты крупнейших банков США и статистику.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, также остался на прежнем уровне. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,2%, по данным Trading Economics.

Менее значительный подъем цен утверждает инвесторов во мнении, что ФРС продолжит сокращение процентных ставок в этом году.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали повышение всего на 0,1%.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут после отката накануне, фьючерс на Brent вновь поднялся к $69 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $68,85 за баррель (+0,5%), августовская цена фьючерса на WTI - $66,81 за баррель (+0,7%).