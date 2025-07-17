За ночь над Смоленской областью сбили 14 беспилотников ВСУ, есть пострадавший

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - 14 дронов ликвидировано в небе над Смоленской областью за ночь, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны России были сбиты и подавлены 14 украинских дронов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По его информации, в результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона пострадал один человек и поврежден гражданский объект. "Пострадавшему оказана вся необходимая помощь", - добавил Анохин.

Он уточнил, что на месте происшествия властями муниципального округа и экстренными службами ведётся работа по устранению последствий атаки.