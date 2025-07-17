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Дума одобрила повышение штрафов для родителей за ненадлежащее воспитание детей

Этот же закон ужесточает ответственность за демонстрацию запрещенной символики

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о повышении ответственности для родителей и опекунов за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних.

Закон усиливает административную ответственность за "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних". Альтернативное наказание за правонарушение в виде штрафа устанавливается в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей (действует - от 100 рублей до 500 рублей).

Кроме того, закон усиливает санкции за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Законом также предусмотрены санкции за демонстрацию атрибутики или символики экстремистских организаций.

Ответственность за правонарушение дополняется обязательными работами на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения.

Госдума
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