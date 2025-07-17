В российском МИДe выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в Сирии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве выражают обеспокоенность эскалацией напряженности в Сирии, рассчитывают на стабилизацию ситуации в этой стране, заявили в МИД России.

"Новый виток насилия в Сирии вызывает глубокую обеспокоенность. Российская сторона с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона "исходит из того, что посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы".

"В Москве надеются, что реализация намеченных шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности и надежной стабилизации обстановки в САР. Убеждены, что путь к решению этой задачи лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин многоконфессионального сирийского общества", - заявили на Смоленской площади.

В заявлении говорится, что "российская сторона уже неоднократно давала оценки произвольных силовых акций Израиля в Сирии".

"Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения. В Москве подтверждают последовательную позицию в пользу необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР", - заявили в МИД РФ.

Вместе с тем, "по поступающим сведениям, пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов нет".

"Обеспечение безопасности всех россиян остается высшим приоритетом", - подчеркивается в заявлении.