Минобороны РФ сообщило об ударах по железнодорожному транспорту ВСУ в ДНР

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами по украинским тепловозам в районе Доброполья в Донецкой Народной Республике, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" нанесли несколько ударов по тепловозам в районе села Белозерское под населенным пунктом Доброполье в ДНР", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, тепловозы на постоянной основе использовались ВСУ для перевозки различных грузов военного назначения.

"Эффективность ударов подтверждается в том числе и кадрами, снятыми противником", - сказали в военном ведомстве.