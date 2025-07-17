Поле пшеницы загорелось на площади 30 га в Кореновском районе Кубани

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание стерни и поля с пшеницей в Кореновском районе Краснодарского края на общей площади более 30 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В 16:37 поступило сообщение о том, что загорелась стерня в станице Раздольной Кореновского района. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения выяснилось, что произошло возгорание стерни на площади 1 га и поля с пшеницей на площади 30 га, говорится в сообщении.

В настоящее время тушат пожар и производят опашку. Предварительная причина - поджог, отметили в пресс-службе.



