Высокая пожарная опасность будет на северо-западе РФ к концу недели

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности установятся в регионах Северо-Западного федерального округа к концу этой недели, на Дальнем Востоке и на юге европейской части России индекс пожарной опасности, напротив, понизится из-за дождей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"Территории, где индекс пожарной опасности увеличится к концу этой недели и к началу следующей, - это северо-запад европейской части России. Это связано с распространением теплой погоды за счет переноса южных воздушных масс. Осадков в Северо-Западном федеральном округе не ожидается. А раз нет осадков и потепление, то, естественно, идет увеличение площади, занятой четвертым и даже пятым, чрезвычайным, классом пожарной опасности", - сказал Вильфанд.

Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, высокая пожарная опасность в этих регионах также обусловлена тем, что на севере европейской части России леса легче поддаются природному воспламенению, так как там хвойные леса и кустарники. "К началу следующей недели наиболее заметная пожарная опасность будет в Северо-Западном федеральном округе, включая и Мурманскую область, то есть Кольский полуостров", - добавил Вильфанд.

Кроме того, очаги четвертого и пятого класса пожарной опасности к началу следующей недели появятся в Забайкальском крае, где недавно были интенсивные осадки.

Напротив, понизится индекс пожарной опасности в регионах Дальнего Востока и в южных регионах европейской части России.

"На Дальнем Востоке, начиная с пятницы и фактически все выходные, будут интенсивные осадки за счет прохождения циклона. Они прогнозируются в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Приморском крае везде ливни, дожди, грозы. Вот эта ситуация приведет к тому, что там существенно уменьшится индекс пожарной опасности в конце этой недели и к началу следующей", - добавил Вильфанд.

Уменьшится территория с пятым классом пожарной опасности в Якутии.

Кроме того, осадки приведут к тому что в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральной округе также существенно сократятся территории, занятые пятым классом пожарной опасности.