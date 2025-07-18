Мишустин распорядился о прекращении действия соглашения о ВТС с Германией

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между правительством РФ и правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве.

Соответствующее распоряжение Мишустина от 15 июля 2025 года размещено в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в г. Москве 14 июня 1996 г", - говорится в документе.

МИД России поручено уведомить германскую сторону о принятом решении.



