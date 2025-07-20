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Уровень воды в реке Индигирка начал снижаться, подтопленными остаются более 60 домов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды в бассейне реки Индигирка в Якутии начал снижаться, в пяти населенных пунктах Оймяконского, Момского и Абыйского районов за сутки освободились от воды 140 дворовых территорий, в том числе 32 жилых дома, сообщает МЧС России.

По данным министерства, остаются подтопленными 99 дворовых территорий, в том числе 62 жилых дома и участок дороги.

Специалисты МЧС России на месте оказывают адресную помощь населению, отгоняют домашний скот и перевозят маломобильных жителей.

Для доставки и перевозки товаров первой необходимости задействованы вертолет Ми-8 МЧС России и плавсредства, для мониторинга обстановки - беспилотники.

Продолжается работа комиссий по подсчету ущерба от дождевого паводка. В ликвидации последствий задействованы более 200 человек и 60 единиц техники.

Как сообщалось, глава Якутии Айсен Николаев поручил ввести в регионе режим ЧС в связи с подтоплением трех районов из-за паводка. Прошедшие сильные дожди в регионе вызвали паводок на реке Индигирка. Пострадали Момский, Абыйский и, больше всего, Оймяконский районы.

Николаев также поручил до 1 августа разработать комплекс мер по ликвидации последствий паводка.

Айсен Николаев МЧС России Якутия
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