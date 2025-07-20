Более 80 пунктов управления дронами ВСУ уничтожили за сутки группировки "Запад" и "Восток"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад" и "Восток" сообщили об уничтожении 81 пункта управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне спецоперации.

"Уничтожено 53 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал представитель группировки "Запад" Леонид Шаров.

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил, что подразделения группировки в течение суток уничтожили 28 пунктов управления беспилотниками армии Украины.