Военные сообщили о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продолжает продвигаться в глубину украинской обороны, группировки "Центр", "Север" и "Запад" за сутки улучшили положение, заявили в министерстве обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

За сутки украинская армия потеряла до 170 военнослужащих, сообщили в ведомстве.

По его информации, в течение суток группировки "Центр" и "Север" улучшили тактическое положение, "Запад" - улучшила положение по переднему краю.

Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Сергеевки, Маяка, Молодецкого, Муравки, Зверево, Удачного, Новоэкономического в ДНР и Краснознаменки в Днепропетровской области. Потери украинских сил за сутки здесь составили до 450 военнослужащих, сказали в военном ведомстве.

По его данным, подразделениями группировки "Север" за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад и двух полков ВСУ в районах Варачино, Храповщины, Юнаковки, Могрицы, Садков и Кондратовки Сумской области. На харьковском направлении военные нанесли удары по подразделениям двух бригад и штурмового полка ВСУ в районах Мелового и Волчанска. В течение суток в зоне действий группировки "Север" армия Украины потеряла до 170 военнослужащих.

По словам военных, подразделения группировки "Запад" за сутки нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Купянска, Петровского Харьковской области и Торского в ДНР. "Потери противника составили более 240 военнослужащих", - сказали в министерстве обороны.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах Орехова, Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки, Садового и Белозерки Херсонской области. В течение суток уничтожено до 60 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.