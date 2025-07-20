Путин на неделе будет заниматься развитием ВМФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе в преддверии Дня военно-морского флота будет заниматься развитием ВМФ, также у него запланировано проведение совещания с членами правительства.

О графике главы государства сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК). В планах Путина - вопросы развития военно-морского флота, совещание с членами кабмина.

Ожидается традиционная встреча с главами обеих палат парламента по окончании очередной сессии.