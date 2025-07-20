Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Шереметьево

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Шереметьево и Домодедово снова принимают и отправляют самолеты, сообщили в Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал пресс-секретарь агентства Артем Кореняко в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 13 дронах, уничтоженных на подлете к Москве в воскресенье.