Спасатели деблокировали пострадавших и погибших в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Спасатели завершили деблокирование пострадавших и погибших в результате падения в обрыв вахтового автобуса на территории шахты в Якутии, сообщил республиканский главк МЧС РФ в понедельник.

"На момент ДТП в машине находилось 35 человек, силами МЧС России проведена деблокация пострадавших и погибших. Также, организована работа психолога ведомства", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из 7 пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, "остальные 14 человек проходят дополнительное обследование". Жертвами ДТП стали 14 человек.

"Из Якутска направлены специалисты РЦМК и психолог МЧС России", - добавили в МЧС.

Прокуратура Якутии организовала проверку по факту аварии

Как сообщалось, авария произошла около 3:20 понедельника по местному времени (21:20 воскресенья по Москве) на дороге АО "ГОК Денисовский" в Нерюгринском районе Якутии.