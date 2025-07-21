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Мишустин осмотрел стройку Дома российско-китайской дружбы в Благовещенске

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел строящийся в Благовещенске Дом российско-китайской дружбы.

Он находится в центральной части города, на так называемой Золотой миле - участке набережной Амура, где реализуют проект комплексного развития. Вся территория "Золотой мили" является намывной, она появилась после масштабного берегоукрепления и благоустройства набережной.

Дом российско-китайской дружбы представляет собой отдельно стоящее здание, имеющее сложную эллипсообразную форму с переменной этажностью. На крыше предусмотрена смотровая площадка. Строительство началось в 2020 году, закончить его планируют в грядущем сентябре.

"Золотая миля" также включает в себя Трансграничную канатно-подвесную дорогу между городами Благовещенск и Хэйхэ. Это первая в мире канатная дорога между двумя странами, она соединяет Россию и Китай. Сейчас объект готов примерно на 80%, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2026 года. Протяженность канатно-подвесной дороги - 976 м, она состоит из двух независимых линий с двумя кабинками вместимостью до 110 человек каждая. Пропускная способность - 6,8 тыс. человек в сутки в каждом направлении.

Помимо этого, в составе "Золотой мили" - международный конгрессно-выставочный центр, гостиничный комплекс премиум-класса, аллея фонтанов, Амурский динопарк и другие объекты.

Михаил Мишустин Благовещенск Китай Амур
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