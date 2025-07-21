Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,3%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост в ожидании как снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля, так и реинвестирования в рынок средств от годовых дивидендных выплат, которые начинают получать инвесторы; при этом новые антироссийские санкции, объявленные ЕС в конце прошлой недели, практически никак не повлияли на настроение участников рынка.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2821,81 пункта (+1,34%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,5%.

Подорожали акции ВТБ (+3,5%), "Московской биржи" (+2,7%), "Газпром нефти" (+2,6%), "Русала" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Норникеля" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Татнефти" (+1,8%), "ММК" (+1,7%), "Магнита" (+1,6%), Сбербанка (+1,5%, "префы" прибавили в цене также 1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "НЛМК" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "МТС" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,3%), "Полюса" (-0,2%).

Инфляционные ожидания населения РФ в июле остались на уровне 13,0% после снижения на 0,4 процентного пункта в июне, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России и который был опубликован на его сайте 17 июля. Снижение инфляционных ожиданий приостановилось несмотря на то, что сама инфляция в июне заметно затормозила - до 0,2% с 0,43% в мае. Опрос при этом проводился с 2 по 11 июля - то есть на фоне индексации регулируемых тарифов и разового скачка недельного показателя инфляции до 0,79% с 0,07%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле снизилась до 15,0% с 15,7% в июне. Этот показатель вернулся к уровню августа 2024 года, тогда инфляционные ожидания населения составляли 12,9%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 25 июля. На заседании в июне ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых, многие участники рынка допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов в июле.

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом со временем обязательно состоится, возможно, она будет необходима для фиксации будущих договоренностей, но пока время еще не настало, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Она возможна, и со временем она обязательно случится, она необходима. Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" ВГТРК Павлу Зарубину. Так Песков ответил на вопрос, возможно ли, что Путин и Трамп проведут встречу, как когда-то была проведена встреча Путина с бывшим президентом США Джо Байденом без дополнительной подготовки каких-либо документов для подписания лидерами.

Песков подчеркнул, что соответствующую работу только предстоит сделать. "Да, Россия готова двигаться быстро, нам главное достичь своих целей, наши цели понятны, очевидны, они не меняются. Но процесс зависит не только от нас", - отметил пресс-секретарь президента.

Новый - 18-й пакет санкций Евросоюза в отношении России, одобренный Советом ЕС в пятницу, опубликован в официальном журнале ЕС. Вступление санкций в силу в каждом разделе документа предусмотрено в день публикации или на следующий день. Санкции коснутся 41 структуры, 14 физлиц. В частности, они затрагивают дополнительно 22 российских банка, 23 компаний, вводится запрет на любые транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его "дочками". Фигуранты санкционного списка, по мнению Брюсселя, угрожают суверенитету Украины.

В список системно значимых кредитных организаций из 22 банков входит только один - Т-Банк. Еще один входит в топ-10 по активам - банк "ДОМ.РФ". Также в санкционный список включены банк "Санкт-Петербург" (БСПБ), Яндекс банк, Озон банк, банк "Зенит", МСП банк, Локо-банк, банк "Центрокредит", Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Генбанк, Меткомбанк, Татсоцбанк, Экспобанк, Ланта банк, Трансстройбанк, банк "РостФинанс", "Банк 131", банк "Финам" (он в своем заявлении в связи с попаданием в список подчеркнул, что одноименный брокер в санкционный перечень не включен).

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ опубликовал список из 105 танкеров, на которые распространяются ограничительные меры. Семь из них ранее уже фигурировали в санкционных списках, но были переименованы. Остальные танкеры добавляются в списки впервые. В ЕС напоминают, что этим судам закрывается доступ в порты ЕС, также запрещается оказывать им ряд услуг.

Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию в пятницу в минусе, Nasdaq Composite показал небольшое повышение. Трейдеры оценивали корпоративные отчеты, а также сообщения относительно хода переговоров США с их торговыми партнерами, учитывая объявленные ранее американским президентом Дональдом Трампом планы введения пошлин в отношении ряда стран с 1 августа.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на информированные источники, что Трамп ужесточил требования в торговых переговорах с Евросоюзом, настаивая на минимальных для блока пошлинах в 15-20%. В свою очередь еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович довольно пессимистично оценил ход переговоров в Вашингтоне на завершившейся неделе, сообщили источники FT.

В центре внимания инвесторов остается ситуация вокруг Федеральной резервной системы (ФРС). Президент США постоянно критикует американский ЦБ, удерживающий базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года, и в СМИ циркулируют слухи о том, что он планирует уволить главу ФРС Джерома Пауэлла. Трамп, отвечая на вопросы журналистов в среду, опроверг эти планы, но не стал исключать такой возможности. При этом Белый дом открыл новый фронт критики в адрес Пауэлла, обвинив его в "бесхозяйственности" в связи с высокими расходами на ремонт здания ФРС.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует небольшой рост (+0,1%), что говорит о вероятном сохранении околонейтральных настроений на фондовых биржах США 21 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается преимущественно позитивная динамика. Так, индексы Китая, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,2-0,5%, и лишь фондовый индикатор Австралии снижается на 1,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть 21 июля утром демонстрируют плавный рост. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла всего на 0,12%, до $69,36 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,27%, до $67,52 за баррель.