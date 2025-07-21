Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики на фоне распространения бактерий на побережьях Турции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Распространение бактерий, вызывающих кишечную инфекцию, на побережьях Средиземного, Мраморного и Эгейского морей, носит сезонный характер, необходимо соблюдать меры профилактики, говорится в сообщении Роспотребнадзора в понедельник.

Там отмечается, что в СМИ появилась информация со ссылкой на заявления турецких врачей о том, что на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.

"Распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно там, где пресная вода смешивается с морской. Изменение климата способствует расширению ареала их обитания, в том числе в Средиземноморском регионе", - говорится в сообщении.

"Некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, в частности, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus также может приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Данный микроорганизм относится к условно-патогенным", - поясняется в релизе.

Несмотря на то, что случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими, Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики для обеспечения безопасности во время отдыха за рубежом.

"Следует избегать употребления в пищу сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц, и тщательно готовить морепродукты. Если есть открытые раны, недавний пирсинг или порезы, важно избегать купания в солоноватой или соленой воде или накрывать пораженный участок водонепроницаемой повязкой. А в случае, если такой контакт все-таки случился - необходимо промыть пораженный участок тела раствором антисептика", - объяснили в службе.

Также там посоветовали следить за чистотой рук, пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать употребления льда, приготовленного из некипяченой воды и избегать контактов с людьми с признаками инфекций.