Расписание поездов Павелецкого и Киевского направлений, в том числе МЦД-4 изменится с 22 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - График движения ряда пригородных поездов Павелецкого и Киевского направлений, в том числе четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4), поменяется в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"Расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого и Киевского направлений МЖД, в том числе МЦД-4, изменится с 22 июля в связи с работами по замене стрелочных переводов на станциях "Ожерелье", "Латышская" и "Лесной городок", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЖД.

Так, на станции "Ожерелье" Павелецкого направления технологическое "окно" назначено 22 июля с 7:00 до 17:00, на период которого временно будет закрыт участок второго пути. Движение организуется по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Часть поездов проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из расписания.

Кроме того, на Киевском направлении на станции "Латышская" работы будут проводиться с 21:30 23 июля до 7:30 24 июля. В этот период будет приостанавливаться движение по первому пути. Движение организуется по соседним путям в реверсивном режиме, что также отразится на расписании. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, три поезда выведены из расписания, два проследуют по укороченному маршруту.

На станции "Лесной городок" Киевского направления работы по замене двух стрелочных переводов запланированы на 26-27 июля, а также 2-3 августа в интервале с 21:50 до 7:50. На период работ будет временно приостанавливаться движение на участках первого и второго пути. У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок на маршруте, ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов выведены из расписания, отмечается в сообщении.

Московская железная дорогая просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании.