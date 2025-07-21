Ученые и нефтяники впервые запускают подсчет белого медведя в Карском море

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Впервые в истории России начался подсчет белого медведя в Карском море. Исследования проводятся в рамках корпоративной программы "Роснефти" по изучению и сохранению биоразнообразия севера Красноярского края, в частности, полуострова Таймыр. Полевые исследования проводят сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Исследовательская программа получила наименование "Тамура" (по одной из версий, название Таймыр пошло от древнетунгусского слова "тамура" - ценный, богатый), она рассчитана на 2024-2027 годы, включает изучение карской субпопуляции белого медведя, а также популяций дикого северного оленя, ценных видов птиц и рыб в устье Енисея.

Первые полевые работы были проведены летом 2024 года - 5 экспедиций, в 2025 году состоялось еще 3 экспедиции.

Собранная информация еще будет анализироваться, в том числе с применением искусственного интеллекта, рассказали ученые журналистам на пресс-брифинге в понедельник.