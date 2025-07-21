Журналистка "Дождя" Монгайт стала фигурантом дела о фейках о ВС РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Журналистка телеканала "Дождь" (признан нежелательной организацией и иноагентом) Анна Монгайт (признана иноагентом) стала фигурантом дела о фейках об армии России, сообщает столичный Следственный комитет.

Она подозревается по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

По данным следствия, Монгайт разместила в мессенджере публикации, "в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства".

"Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных служб. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Монгайт в розыск", - сказали в ведомстве.