Журналистка "Дождя" Монгайт стала фигурантом дела о фейках о ВС РФ
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Журналистка телеканала "Дождь" (признан нежелательной организацией и иноагентом) Анна Монгайт (признана иноагентом) стала фигурантом дела о фейках об армии России, сообщает столичный Следственный комитет.
Она подозревается по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
По данным следствия, Монгайт разместила в мессенджере публикации, "в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства".
"Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных служб. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Монгайт в розыск", - сказали в ведомстве.
Монгайт была признана иностранным агентом в 2023 году.
Основанный Натальей Синдеевой (признана иноагентом) в 2008 году телеканал "Дождь" был признан Минюстом РФ иноагентом в августе 2021 года.
1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в России.
В 2023 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух иностранных филиалов телеканала "Дождь".