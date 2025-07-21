Подземный толчок зарегистрирован в акватории Байкала у истока Ангары

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в акватории озера Байкал в Иркутской области в понедельник, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, подземный толчок энергетическим классом 9,7 магнитудой 3,1 был зарегистрирован в 15:55 по местному времени (10:55 мск). Эпицентр находился в 15 км юго-восточнее поселка Листвянка рядом с истоком реки Ангары.

В текущем году у истока Ангары еще не фиксировалось ощутимых землетрясений.

Байкальская рифтовая зона (где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, и на этом фоне регулярно происходят землетрясения) имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).