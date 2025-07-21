Поиск

Подземный толчок зарегистрирован в акватории Байкала у истока Ангары

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в акватории озера Байкал в Иркутской области в понедельник, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, подземный толчок энергетическим классом 9,7 магнитудой 3,1 был зарегистрирован в 15:55 по местному времени (10:55 мск). Эпицентр находился в 15 км юго-восточнее поселка Листвянка рядом с истоком реки Ангары.

В текущем году у истока Ангары еще не фиксировалось ощутимых землетрясений.

Байкальская рифтовая зона (где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, и на этом фоне регулярно происходят землетрясения) имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Байкал Ангара Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мигрантов-продавцов и водителей не освободят от экзамена по русскому языку

Мигрантов-продавцов и водителей не освободят от экзамена по русскому языку

Что произошло за день: понедельник, 21 июля

Частный дом загорелся в Подмосковье после падения обломков БПЛА

Журналистка "Дождя" Монгайт стала фигурантом дела о фейках о ВС РФ

Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России немецкий фонд Розы Люксембург

Глава МЧС потребовал потушить природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля

Сотрудники ФСБ задержали председателя правления банка "Снежинский"

Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов

Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов
Авиакатастрофа в Актау

РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2304 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });