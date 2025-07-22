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Более 900 человек удалены с ЕГЭ-2025 за шпаргалки и мобильники

С помощью ИИ ведомство выявило 65 работ, в которых не совпадает почерк

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Более 900 человек были удалены в течение всего основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, из них свыше 450 - за наличие шпаргалок, сообщили "Интерфаксу" в Рособрнадзоре.

"За основной период ЕГЭ-2025 удалены с экзаменов за нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации 912 человек, в том числе за мобильные телефоны - 324 человека, шпаргалки - 458 человек, вынос КИМ (контрольно-измерительные материалы - ИФ) - 11 человек, иные нарушения - 119 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года за нарушениями на экзаменах следят не только общественные наблюдатели, но и искусственный интеллект (ИИ).

"Мы используем технологию машинного зрения, работающую на основе нейронной сети, для выявления по видеозаписи возможных нарушений, которые затем передаются для анализа онлайн-наблюдателям. В 2025 году нейросеть поставила 803 метки о подозрениях на нарушения, которые были одобрены модераторами (в 2024 году - 809)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Рособрнадзор также проводит анализ почерков участников экзаменов с помощью ИИ. По состоянию на 2 июля 2025 года анализ образцов экзаменационных работ с помощью искусственного интеллекта выявил 65 работ (в 2024 году - 39), почерк в которых предположительно отличается от почерка в бланках итогового сочинения и других экзаменационных работах, сообщили в ведомстве.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 4 июля. Более 681 тыс. человек, в том числе почти 631 тыс. выпускников текущего года, сдали ЕГЭ в этот период.

Рособрнадзор ЕГЭ
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