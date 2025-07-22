На юге европейской части России сохраняется жаркая погода

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В регионах на юге европейской части России сохраняется жаркая погода; в некоторых субъектах температура доходила до 40 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Там температура до 40 градусов доходила. В Ростовской области до 40 градусов, в Краснодарском крае - 35-37 градусов, в Крыму - 33-35 градусов. В Ставрополье до 40, в Дагестане до 41, в Калмыкии до 42 градусов, но осадки идут везде (...), это не позволяет возникнуть пожароопасности", - сказал Вильфанд в вторник.

По его словам, температура воды в регионах Черноморского побережья очень высокая. На участке Сочи, Туапсе, Геленджик температура 25-27 градусов. В Азовском море в районе Ейска вода прогрелась до 28 градусов.

"На западе (Азовского моря) не исключено небольшое понижение температуры воды, но оно будет связано с ветром. Там пройдет фронтальный раздел, температура может понизиться до 20-21 градусов кратковременно. Это буквально один-два дня и опять восстанавливаются температуры до 24-25 градусов на западе. Так что в Крыму тоже наступил купальный сезон. И никак осадки не вредят", - сказал Вильфанд.