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Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано возле Камчатки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло днем во вторник в Тихом океане возле Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано 13:59 местного времени (04:59 мск) с эпицентром в 170 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 51,2 км под морским дном.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили сейсмическое событие силой до четырех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Как сообщалось ранее, 20 июля произошла серия землетрясений возле Камчатки, самый сильный подземный толчок по интенсивности доходил до семи баллов. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 местного времени воскресенья (13:00 мск). Афтершоки фиксируются вторые сутки подряд и, по словам сейсмологов, будут продолжаться еще несколько месяцев.

Камчатка Петропавловск-Камчатский землетрясение
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