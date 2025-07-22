Поиск

Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030г на инфраструктуру для матерей и детей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер во вторник в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр. Во время посещения медучреждения Мишустин отметил, что на охрану материнства и детства нацелены все ресурсы государства, соответствующие нацпроекты и программы.

"Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране", - сказал он.

Мишустин отметил, что только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах.

"В целом, мы продолжим мониторить эту ситуацию. Самое главное - это здоровье. Вы сегодня обрадовали цифрами по младенческой смертности - она у нас все меньше и меньше", - сказал Мишустин, обращаясь к главврачу перинатального центра Елене Агафоновой.

Что касается именно Забайкальского края, продолжил премьер, в регионе будут переоснащены два перинатальных центра.

"200 миллионов уже выделено, 137 миллионов выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр", - сказал Мишустин.

тв

Михаил Мишустин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о задержании пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославле

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка

"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка

Российские военные нейтрализовали за ночь 35 беспилотников ВСУ

БПЛА сбиты над промышленным предприятием в Самарской области

C 16:00 до 22:00 понедельника над территорией РФ сбито 25 украинских БПЛА

Мигрантов-продавцов и водителей не освободят от экзамена по русскому языку

Мигрантов-продавцов и водителей не освободят от экзамена по русскому языку

Что произошло за день: понедельник, 21 июля

Частный дом загорелся в Подмосковье после падения обломков БПЛА

Журналистка "Дождя" Монгайт стала фигурантом дела о фейках о ВС РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6790 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2307 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });