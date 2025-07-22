Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030г на инфраструктуру для матерей и детей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер во вторник в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр. Во время посещения медучреждения Мишустин отметил, что на охрану материнства и детства нацелены все ресурсы государства, соответствующие нацпроекты и программы.

"Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране", - сказал он.

Мишустин отметил, что только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах.

"В целом, мы продолжим мониторить эту ситуацию. Самое главное - это здоровье. Вы сегодня обрадовали цифрами по младенческой смертности - она у нас все меньше и меньше", - сказал Мишустин, обращаясь к главврачу перинатального центра Елене Агафоновой.

Что касается именно Забайкальского края, продолжил премьер, в регионе будут переоснащены два перинатальных центра.

"200 миллионов уже выделено, 137 миллионов выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр", - сказал Мишустин.

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