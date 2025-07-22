Москва видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе - ядерную

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В РФ констатируют, что некоторые западные страны ведут линию на эскалацию напряженности и милитаризацию, в том числе, ядерную, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим линию на эскалацию напряженности, на милитаризацию, в том числе, и на ядерную. Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего", - заявил Песков.

Так представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал информацию о том, что США якобы разместили в Великобритании несколько атомных бомб. Он также ответил на вопрос, не настало ли сегодня время собрать саммит "ядерной пятерки", что еще несколько лет назад предлагал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас, очевидно, почва для проведения такого саммита отсутствует", - сказал Песков.